Gli orologi dei piloti di F1 valgono quasi quanto le loro auto

La Formula 1 del 2025 non è solo una questione di velocità in pista, ma anche di precisione al polso. Con l'inizio della nuova stagione, TAG Heuer ritorna come cronometrista ufficiale del campionato, sostituendo Rolex dopo un decennio. Un cambiamento che segna una nuova era anche per glilegati al Circus, con collezioni sempre più ispirate alla tecnologia e ai materiali delle monoposto. Fibra di carbonio, titanio e movimenti ultraleggeri dominano le novità, mentre le collaborazioni tra brand e scuderie si fanno ancora più esclusive. Una cosa è certa: durante le gare, gli occhi non saranno solo puntati sugli schermi, ma anche sui polsi deie suistraordinari.Glipiù incredibili al polso deidi Formula 1Lewis Hamilton e Charles Leclerc con Richard MilleCharles Leclerc e Lewis HamiltonCharles Leclerc e Lewis Hamilton, 2025 in Melbourne, Australia.