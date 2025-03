Lanazione.it - Gli angeli del fango aretini. Quei volontari in missione

Prosegue ininterrottamente da tre giorni l’impegno de La Racchetta in terra d’Arezzo ma anche a Campi Bisenzio in supporto ai territori colpiti durante dall’ultima emergenza. Sono stati giorni di attività intensa e confronto con gli enti del territorio. Inizialmente preallertati per il servizio piena del Genio Civile di Regione Toscana, "siamo stati attivati dal Comune di Arezzo per un monitoraggio del livello dell’Arno a Ponte Buriano e la chiusura della ciclovia della Chiusa dei Monaci e il costante controllo del territorio", spiegano iin una nota. "Una quindicina iche si sono alternati sui presidi fino alla conclusione delle criticità, al termine dei quali abbiamo potuto destinare altre 2 squadre e 2 mezzi nelle zone del fiorentino duramente colpite dalle ultime piogge".