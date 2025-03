Anteprima24.it - Giunta De Luca, per pubblicizzare bilancio fine mandato la Regione bandisce gara da 400.000 euro

Tempo di lettura: < 1 minutoLaCampaniaunada 400.000, al netto di imposte e Iva, per comunicare ildidellaDe. L’affidamento riguarda i “Servizi di stampa nonché pianificazione ed intermediazione nell’acquisto di spazi pubblicitari per la campagna di comunicazione istituzionale “Azioni del Governo regionale:di”.La procedura diaperta, in modalità telematica, sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso. Il decreto dirigenziale della Direzione Generale Grandi Opere porta la data del 12 marzo scorso. L’atto è riportato sull’ultimo Bollettino Ufficiale della, pubblicato oggi 17 marzo.Sul piano tecnico, è una acquisizione dei beni e servizi “necessari alla realizzazione delle iniziative di informazione e comunicazione”.