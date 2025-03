Fanpage.it - Giulia Rizzi vince l’argento nella spada e ricorda Bruno Pizzul: la dedica è speciale

L'azzurra, oro olimpico a Parigi 2024, è salita sul podio a Budapest e ha avuto un pensiero per l'ex telecronista. "La sua scomparsa ha suscitato in me grande tristezza e sono orgogliosa dirgli il mio secondo posto".