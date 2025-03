Terzotemponapoli.com - Giuffredi: “Folorunsho ha lasciato il Napoli per giocare di più”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Le ragioni del trasferimentoMichaelhailnell’ultima finestra di mercato per approdare alla Fiorentina. A svelare i retroscena dell’operazione è stato il suo agente, Mario, durante il Palermo Football Conference. Il procuratore ha spiegato che il centrocampista aveva bisogno di maggiore continuità, cosa che in azzurro non avrebbe trovato.“Voleva avere più spazio”, ha dichiarato, sottolineando come la presenza di giocatori affermati nellimitasse le opportunità per. Il suo obiettivo era continuare acon regolarità, come aveva fatto nelle ultime stagioni, e consolidare la sua crescita. La Fiorentina rappresentava un’opzione ideale: un club prestigioso con ambizioni importanti. L’operazione ha preso forma già a dicembre, dopo una serie di contatti con Pradè e Goretti, dirigenti della squadra viola.