Unlimitednews.it - GITEX Africa, a Marrakech la terza edizione sul futuro digitale

Leggi su Unlimitednews.it

(MAROCCO) (ITALPRESS) –si prepara a ospitare ladiMorocco, il più grande evento tecnologico del continente, in programma dal 14 al 16 aprile 2025. Questapromette di essere la più ambiziosa di sempre, con un focus su intelligenza artificiale, infrastrutture digitali e innovazioni dirompenti. Dopo il successo delle edizioni precedenti, ilMorocco 2025 rafforza il suo ruolo strategico nel panorama tecnologicono, riunendo oltre 1.400 espositori provenienti da 130 Paesi.L’evento offrirà conferenze specialistiche, forum di networking e programmi innovativi per accelerare la digitalizzazione del continente. Tra le principali iniziative in programma.Future Connectivity: un summit dedicato a telecomunicazioni, cloud e data center per promuovere la diffusione della 5G e della banda larga.