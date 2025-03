Giovanni Vernia diventa Donald Trump e regala una versione folle di ‘Je so pazzo’

Leggi su Funweek.it

si è sempre distinto per la sua capacità di trasformarsi in personaggi noti, offrendo interpretazioni che mescolano satira e attualità. La sua ultima ‘creazione’ lo vede nei panni di, che, chitarra alla mano, si esibisce in unaunica di Je so’ pazzo. Il video si apre conche dichiara: “Hello folks! I hate Europe, I only like Naples, I love Naples, I love wonderful Pino Daniele. God bless Pino Daniele!”. Un’introduzione, pronunciata con l’inconfondibile accento americano, che prepara il pubblico a una performance inedita.Nella parodia, quindi,reinterpreta il brano di Pino Daniele con rime adattate che riflettono le posizioni politiche del presidente. Temi come l’immigrazione, le relazioni internazionali e riferimenti a figure come Elon Musk e alla Groenlandia emergono nella canzone, per uno spunto di riflessione attraverso la lente dell’umorismo.