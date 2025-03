Secoloditalia.it - Giovanni Paolo II, l’uomo che abbattè i muri: convegno al Senato a 20 anni dalla morte. Giordano: “Un faro di libertà”

Vent’senzaII: il 26 marzo unalpromossoFondazione Alleanza Nazionale, in collaborazione con il Secolo d’Italia, organizza ilsul Pontefice “che abbatté i”. Appuntamento alle ore 17.30 nella prestigiosa Sala Koch di Palazzo Madama. Un evento che ha come obiettico ricordare il ruolo straordinario del pontefice polacco nella storia italiana, la cui eredità spirituale e politica continua a influenzare il mondo.II non solo ha lasciato un segno indelebile nella Chiesa, ma ha anche contribuito in maniera decisiva al crollo del Muro di Berlino e alla promozione dellanei Paesi dell’Europa centrale e orientale.“Vent’senzaII-che”Karol Wojtyla non fu solo un Pontefice, capo della Cristianità, capace di portare il Vangelo in ogni angolo del mondo.