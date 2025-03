Sport.quotidiano.net - Giovanni in gol dalla panchina: "Ognuno di noi sa farsi trovare pronto». Mercoledì la ripresa senza i nazionali. Gioia Fabbian: "Il nostro segreto è il gruppo»

Cinque gol uno più bello dell’altro. E quello che chiude la gara è il più bello di tutti. Uno due Dominguez-Cambiaghi-Dominguez, palla di nuovo all’ex Atalanta, che scarica per Miranda, cross con il contagiri estacca prepotente, anticipando e sovrastando Marusic. Zitto, zitto, l’ex Inter tocca quota 3 reti, a meno due dai 5 di un anno fa, pur dovendo fare i conti con Odgaard: "Siamo molto contenti, la partita è andata come volevamo: anche di più. E poi segnare fa sempre piacere, anche se quello che conta è fare risultato". Lo fa il Bologna nello scontro diretto con la Lazio. Di più: stravince. "Ma è presto per tirare le somme. Ci godiamo questo momento, ma il campionato è lungo e dobbiamo rimanere sul pezzo". Stacca e vola, che si presenta tirato a lucido in Under 21. E vola il Bologna: "Oggi siamo entrati tutti bene, concentratissimi: gli undici titolari e noi subentrati, che abbiamo continuato e finito il lavoro.