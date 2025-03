Iodonna.it - Giornata mondiale delle torte, 5 ricette di dolci senza glutine e poco calorici

Il 17 marzo si celebra la. Soffici, alte o basse, goduriose, belle da vedere e buone da mangiare, lesono un peccato di gola e “tirano su il morale”, tanto che spesso è difficile rinunciare. E, se fatte in casa, sono anche un ottimo scaccia stress e allenta la tensione. Per l’occasione, la nutrizionista ha consigliato 5diperfette per i celiaci e, in generale, per non ingrassare. Insomma, per soddisfare la gola e stare attente alla linea. Ricetta: la torta di mele al calvados e cannella X Leggi anche › La ricetta della torta vegana al limone e mirtilli, i benefici di farne unaPuò sembrare un paradosso, ma cucinarefa bene.