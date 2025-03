Quotidiano.net - Giorgia Meloni incontra re Abdullah II: focus su Gaza e cooperazione umanitaria

La presidente del Consigliohato a Palazzo Chigi reII di Giordania. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi spiegando che "il colloquio ha focalizzato innanzitutto l'attenzione sulla situazione a, dove rimangono urgenti i bisogni umanitari. A questo proposito - si legge nel comunicato -, i due leader hanno espresso apprezzamento per la solidatra le due nazioni nell'assistenza, sia nel quadro dell'iniziativa italiana Food for, sia con l'iniziativa giordana per un ponte aereo, cui l'Italia ha contribuito con elicotteri resi disponibili dal ministero della Difesa".