Giorgia Collomb | Tengo aperta la porta per le gare veloci Da piccole io e Lara Colturi ci trainavamo

è intervenuta come ospite durante la quindicesima puntata di Salotto Bianco, trasmissione di approfondimento sulle discipline olimpiche invernali visibile sul canale Youtube di OA Sport, condotta da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi. La sciatrice valdostana classe 2006 si sta rendendo protagonista di una stagione ricca di soddisfazioni, in cui spiccano la doppia top20 in Coppa del Mondo a Killington, l’oro nel parallelo a squadre dei Mondiali di Saalbach e la conquista del titolo iridato juniores in gigante a Tarvisio.“Mi godo il percorso e amo quello che faccio, mi fa sentire veramente bene. Penso sia questa la chiave per mettere sempre qualcosa in più. Poi chissà, è una storia da scrivere ed è bello viverla giorno dopo giorno vedendo i progressi e a volte i passi indietro, perché è un up and down continuo, ma secondo me il bello dello sport è questo“, dichiara la diciottenne azzurra.