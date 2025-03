Notizieaudaci.it - ‘Giochi malissimo’, Gattuso si infuria e punta il dito contro ex calciatore: il video dello show in tre lingue

Alta tensione negli studi di MAXSport. Gennaro, allenatore dell’Hajduk Spalato, è stato protagonista di un furioso sin diretta TV con l’exe opinionista Josko Jelicic, reo di aver espresso giudizi troppo severi sul suo operato.Dopo la sconfitta della sua squadrail Rijeka,si è presentato davanti alle telecamere, ma ha ignorato volutamente Jelicic, evitando di stringergli la mano. E quando gli è stato chiesto il motivo, la sua risposta è stata netta:“A te non dico niente perché parli troppo e hai poco rispetto per le persone. Hai giocato a calcio e dovresti capire certe situazioni. Parli sempre troppo male e non ho alcun rispetto per te.”Il tutto ripetuto in trediverse: italiano, spagnolo e inglese.Lite infuocata: il botta e risposta trae JelicicLa situazione è degenerata quando Jelicic ha gettato benzina sul fuoco, replicando:“Giochi malissimo.