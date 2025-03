Amica.it - Giallo burro: è il colore della primavera 2025

Perfetto per le giornate soleggiate, ilè unversatile che si adatta a diversi stili e occasioni. Dalle passerelle ai look street style delle celeb, questa tinta pastello è la tendenzaP/E 25. Per presenziare a un evento di Rabanne, Gigi Hadid ha indossato un total lookcomposto da maxi abito e impermeabile in PVC semitrasparente. Avvistata fuori dallo show di Zimmermann a Parigi, Katie Holmes ha combinato un completo composto da giacca e pantaloni cargo a un body con scollatura profonda. Chi vuole osare di più può lasciarsi ispirare dal look di Coperni: un mini abito trasparente dalle linee pulite abbinato a un body pastello. Nel video di Amica.it, i lookdi Valentino, Chanel e Chloé. GUARDA LE FOTO: 24 outfit estate 2024 per indossarlo Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA: è ilAmica.