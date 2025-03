Bergamonews.it - Giacomo Gerosa: “Nessuna apocalisse imminente, il futuro dipende dalle nostre scelte”

Bergamo. “Vorrei fosse chiaro che non ci estingueremo nei prossimi otto anni. È importante fare meno catastrofismo e affidarsi alle evidenze scientifiche”. Precisa, professore ordinario di Fisica dell’atmosfera all’Università Cattolica di Brescia, che venerdì 21 marzo alle 20,30 nella Sala Galmozzi in Via Tasso 4 a Bergamo, terrà un dialogo sulle principali obiezioni dei negazionisti del cambiamento climatico.L’obiettivo dell’incontro è esaminare le argomentazioni degli oppositori e presentare le tesi scientifiche che le smentiscono. Inoltre, verranno spiegati i meccanismi del cambiamento climatico e saranno illustrate le prove scientifiche dell’origine antropica di tale cambiamento.“Il riscaldamento globale è una questione di sbilancio energetico: la Terra riceve energia dal sole ma, al posto di rispedirla nello spazio, la trattiene; precisamente circa il 2,3% dell’energia ricevuta dal sole non viene rispedita nello spazio.