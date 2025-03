GF sondaggio televoto 17 03 | Helena trionfa bene anche Shaila

Leggi su .com

Tutto pronto per la puntata odierna del Grande Fratello, stasera 17 marzo, in prima serata su Canale 5 Alfonso Signorini tornerà a collegarsi con i concorrenti della Casa più spiata d’Italia. Il tema clou della serata sarà indubbiamente il, uno tra:Prestes, Chiara Cainelli, Javier Martinez e Mariavittoria Minghetti verrà eliminato. Facendo riferimento .L'articolo GF,17/03:proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Caos al Grande Fratello per un gioco, Letizia sbotta contro Grecia e Beatrice crolla in un pianto: ‘A quanto pare, trasmetto qualcosa di.’Grande Fratello 2023, il duro sfogo di Massimiliano Varrese: ‘Continua a rompere, non la sopporto più, fatela uscire.