Gf Anticipazioni un’eliminazione a sorpresa? Le novità

Leggi su .com

Gfdella puntata che andrà in onda questa sera, lunedì 17 marzo in prime time su Canale 5. Come di consueto ci sarà al timone della conduzione Alfonso Signorini accompagnato dalle due opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. La parte social sarà curata come sempre da Rebecca Staffelli. Siamo alle fasi conclusive del reality, .L'articolo Gf? Leproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Grande Fratello Vip, decima puntataGf Vip 5, puntata 28 dicembre: tra eliminazioni e rischio squalificaGf Vip 6, caos in casa, Belli si dichiara a Davide. Gli abbandoni e le eliminazioniGrande Fratello, prima puntata, un concorrente non entrerà piùGrande Fratelloseconda puntata, squalifica in arrivo?Grande Fratello18 settembre, ecco cosa aspettarsi questa sera