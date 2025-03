Romadailynews.it - Germania: Volkswagen, FAW presenteranno 11 nuovi modelli in Cina dal 2026

Leggi su Romadailynews.it

Il gruppoe la First Automobile Works (FAW) cinese hanno firmato un accordo di cooperazione strategica per l’introduzione di 11ina partire dal, tra cui dieci veicoli a nuova energia (NEV), ha dichiarato oggi la casa automobilistica tedesca. Secondo un comunicato stampa della, icomprendono sei veicoli elettrici a batteria (BEV), due ibridi plug-in e due veicoli elettrici range-extender.La mossa fa parte della strategia dell’azienda “in, per la”, che ha l’obiettivo di rafforzare la propria posizione nel piu’ grande mercato automobilistico del mondo.ha dichiarato che anche il marchio Jetta presentera’ il suo primo modello elettrico entro il, puntando al crescente segmento dei BEV di prima fase in