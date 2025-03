Lettera43.it - Germania: Audi taglia 7.500 posti fino al 2029, ma senza licenziamenti

ha annunciato 8 miliardi di investimenti e il taglio di 7.500di lavoroalnegli stabilimenti tedeschi,però: l’azienda punterà infatti su uscite naturali o volontarie. La misura, concordata nell’ambito di un accordo con il sindacato, ha l’obiettivo di mantenere i siti produttivi e di evitareal 2033. Per quanto riguarda le sforbiciate annunciate, i primi 6 miladi lavoro sarannoti entro il 2027 e gli altri 1.500 entro il. Come detto, l’accordo prevede 8 miliardi di euro di investimenti: è la cifra chestanzieràalper il potenziamento delle strutture esistenti in, in modo da completare il passaggio alla mobilità elettrica.L’Forum di Ingolstadt (Getty Images).Articolo completo:7.