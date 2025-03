Lapresse.it - Georgia, nuova condanna per l’ex presidente Saakashvili

Il tribunale della città di Tbilisi hatono Mikheilad altri quattro anni e mezzo di carcere per aver “attraversato illegalmente il confine” nel 2021. Ne dà notizia l’agenzia Tass, riferendo che la lettura del verdetto ha suscitato scalpore in aula e i sostenitori del leader sono stati allontanati. Nei giorni scorsipremier era statoto per appropriazione indebita e gli era stata inflitta una pena detentiva di nove anni.stava già scontando unaa sei anni di reclusione per abuso di potere.Con le precedenti condanne accumulate, oradovrà scontare 12 anni e sei mesi dietro le sbarre.Chi èdella, che ha guidato le proteste della cosiddetta Rivoluzione delle Rose nel 2003 che hanno portato il suo predecessore alle dimissioni, ha attuato una serie di ambiziose riforme contro la corruzione ufficiale comedella nazione del Caucaso meridionale di 3,7 milioni di abitanti.