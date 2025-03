George R R Martin rivela quale romanzo non di GOT vuole adattare e i maggiori registi ci stanno già girando intorno

Leggi su Cinefilos.it

R.R.non di GOT, e icigiàR. R.è uno dei più famosi romanzieri moderni. È noto soprattutto per aver scritto le Cronache del ghiaccio e del fuoco, una serie adattata per il grande schermo con il titolo Game of Thrones della HBO e il prequel House of the Dragon. Sebbene le ultime stagioni siano state accolte male, Il Trono di Spade rimane uno dei drammi più amati del XXI secolo, vincendo un totale di 59 Emmy Awards nel corso delle sue otto stagioni. Un altro spin-off, intitolato Un cavaliere dei sette regni, è in lavorazione e la sua uscita è prevista nel corso di quest’anno.Tuttavia, non tutti gli adattamenti disono creati allo stesso modo. Quello di quest’anno, In the Lost Lands, adatta uno dei racconti brevi die finora sta andando malissimo.