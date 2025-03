Gennaro Gattuso spiega perché è caduto con l’analista televisivo Josko Jelicic

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-17 13:52:00 Giorni caldissimi in redazione!hato il motivo dietro il suo sputato pubblico conha rifiutato di stringere la mano dio di parlargli durante un’intervista post-partita in seguito alla sconfitta per 3-0 di Hajduk Spazza ai rivali del titolo Rijeka ieri., che giocava per Hajduk, non era impressionato dalla loro esibizione e dalle sue critiche ae ai suoi giocatori chiaramente tornarono all’italiano, che non era in vena di convenevoli quando arrivò ad affrontare le telecamere televisive.Le cose si sono riscaldate tra Joško Jeli?i? edopo la partita. pic.twitter.com/nzed6qe04x– Football croato (@croatiafooty) 16 marzo 2025ha dichiarato: “Penso che non abbia rispetto per me o per i giocatori.