Generazioni di ragazzi hanno studiato sui suoi libri

«La storia è la voce della memoria collettiva. Non è solo un passato da narrare, ma un mosaico di scelte, errori e speranze che ci ricorda chi siamo e ci guida verso ciò che possiamo diventare». Con questa visione, Lucio Villari, pensatore raffinato e grande divulgatore, ha illuminato il panorama storiografico e culturale italiano per decenni. Purtroppo, l’uomo che ha saputo fondere il rigore dello studioso con la capacità di parlare al grande pubblico, è scomparso all’età di 91 anni. Piero Angela: una vita per la divulgazione scientifica X Addio a Lucio Villari: professore amato dal grande pubblicoLa notizia è stata annunciata dalla figlia Anna e ha scosso il mondo accademico e culturale italiano.