Gene Hackman, l'eredità da 80 milioni di dollari ai figli (anche se fuori dal testamento). Ecco perché

Il mondo di Hollywood è scosso da una rivelazione inaspettata: idinon compaiono neldell'attore, il cui patrimonio ammonta a 80di, icona del cinema e due volte premio Oscar, è stato trovato morto il 26 febbraio nella sua residenza di Santa Fe, New Mexico. Ma il dettaglio più sorprendente riguarda la destinataria della sua: la moglie Betsy Arakawa.Il, reso pubblico, conferma cheaveva lasciato tutto alla consorte, sposata 30 anni fa. Tuttavia, un altro colpo di scena emerge dalle indagini: Arakawa era già morta da una settimana prima del marito. Le autorità hanno stabilito che la donna è deceduta l'11 febbraio, probabilmente a causa di un virus raro, mentreè morto per cause naturali pochi giorni dopo.