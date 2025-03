Tvzap.it - Gene Hackman, la rivelazione bomba di un dottore che cambia tutto

Leggi su Tvzap.it

La morte die della moglie Betsy Arakawa è ancora avvolta nel mistero. I loro corpi sono stati rinvenuti dalla polizia nel corso di un sopralluogo. Secondo l’autopsia, Betsy Arakawa sarebbe morta a causa di una sindrome polmonare e l’attore sarebbe morto una settimana dopo. Adesso, però, spunta ladi unche potrebbere. (Continua.)Leggi anche:e la moglie trovati morti in casa: la scoperta sconvolgente sui corpiLeggi anche:, come beccano le figlie dopo la morte del papa?: lo strano dettaglioLa morte diIl famoso attoreè stato trovato morto insieme alla moglie Betsy Arakawa nella villa nella periferia nord di Santa Fe, in New Mexico. È stata la polizia, durante un sopralluogo, a rinvenire i corpi senza vita dei due coniugi.