Biccy.it - Gattuso show contro un giornalista: “Tu tienes che portare rispetto per le personas”

Gennaroci ha regalato unoincredibile multilingue dopo la sconfitta della sua squadra Hajduk Spalato nello sdirettola Rijeka.L’ex campione del mondo si è arrabbiato con l’opinionista Josko Jelicic che avrebbe usato parole poco carine per descrivere il suo operato. Appena arrivato in postazione intervista, Gennaroha salutato tutti fuorché lui. “A te non dico niente perché parli troppo, e hai pocoper le persone. Eppure hai giocato a calcio e dovresti conoscere bene la situazione. Parli sempre troppo male e non ho alcunper te“.A quel punto, Josko Jelicic ha alimentato ulteriormente la tensione dicendogli: “Giochi davvero male” e, già irritato, si è infuriato ancora di più e ha alzato la mano puntandogli il dito. “Devi rispettare le persone“.