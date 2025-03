Gattuso crolla col Rijeka e perde la testa del campionato croato poi litiga con l’ex Jelicic | Parli troppo non hai rispetto VIDEO | Estero

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-17 00:47:00 Arrivano conferme:Gennarocontro Josko. Non è il titolo di un film, ma l’ennesimo episodio che vede protagonista l’allenatore italiano dell’Hajduk Spalato al termine della pesante sconfitta sul campo del(0-3) che costa ladella classifica del(50 punti contro 48). Presentandosi ai microfoni dell’emittente MaxSport1,tecnico di Milan e Napoli si trova di frontecalciatore tra le altre di Hajduk e Dinamo Zagabria, oggi commentatore televisivo. E subito gli animi si scaldano. pic.twitter.com/huB4PKGwkC— Marko (@markyy28) March 16, 2025rifiuta la stretta di mano del suo interlocutore e parte subito all’attacco: “Non ti do la mano, perché tu. Sei stato un ex giocatore e dovresti capire certe dinamiche, ma non haper le persone”.