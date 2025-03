Calciomercato.it - Gasperini se la prende con l’arbitro: “Ha rovinato la partita”

Espulso durante il match, il tecnico dell’Atalanta commenta lacontro l’Inter: le sue dichiarazioni nel post garaFinisce male per l’Atalanta lo scontro scudetto. L’Inter si impone 2-0 a Bergamo mettendo fine ai sogni tricolore della Dea.se lacon: “Hala” (LaPresse) – Calciomercato.itNel post gara Gian Pierocommenta così i novanta minuti contro i campioni d’Italia: “L’espulsione hail finale died è un peccato: non solo per noi, ma per la gente e gli avversari. Non c’erano i presupposti, lasi poteva ancora giocare. C’erano venti minuti che potevano essere avvincenti. L’espulsione è esagerato, c’erano tanti episodi da gialli. L’episodio non poteva portare all’espulsione. Ha sbagliato sul secondo giallo, ma ci sono state parole ed episodi peggiori di un applausino sul quale si sorvola e si fa finta di niente.