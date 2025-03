Inter-news.it - Gasperini piange: «Massa ha rovinato la partita. Brutto e penalizzante»

Gian Pierosi è così pronunciato al termine di Atalanta-Inter, match vinto dai meneghini con il punteggio di 2-0.IL COMMENTO – Gian Pieroha parlato a DAZN nel post-di Atalanta-Inter, conclusasi per 0-2. Il tecnico dei bergamaschi si è espresso in questi termini sulla sconfitta della sua compagine: «L’espulsione hail finale di, il che è un peccato per la nostra squadra, per gli avversari e per la gente. Non c’erano i presupposti per arrivare a questo, si potevano garantire altri dieci minuti diavvincente. L’arbitro ha esagerato, perché ci sono stati altri episodi di giallo che non hanno portato a un’espulsione.hala, anche perché ci sono parole decisamente peggiori di un applausino. Ci è stato tolto un giocatore che non doveva essere espulso, poi dopo laè scaduta».