Gasperini a Dazn | Peccato per l’espulsione di Ederson l’arbitro ha rovinato il finale Scudetto? Non ne usciamo ridimensionati…

di Redazione: «perdihail? Non neridimensionati.» Le parole del tecnico dell’AtalantaCosinel post Atalanta Inter. Le sue parole ai microfoni di:ROSSO AD- «Il rosso haildi gara ed è un, non solo per la squadra, anche per la gente. Non era il caso di arrivare a questo, c’erano ancora 10 minuti da giocare, ne mancavano 20 col recupero. I due gialli a? Ha esagerato, ci sono stati altri episodi da giallo, come su Bellanova, poi anche questo. Poteva non arrivaresbaglia sull’applauso del secondo giallo, ma è uno corretto.hala prestazione, ci sono parole molto peggiori di un applausino. Si sorvola su alcune cose, su questo no.