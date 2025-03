Terzotemponapoli.com - Garzya: “Napoli sprecone, Inter in testa ma il campionato resta aperto”

L’vince, ma ilLuigi, ex difensore e ora opinionista, èvenuto nel corso del TMW News per analizzare l’attuale situazione deldi Serie A. Commentando la corsa scudetto, ha sottolineato l’importanza della vittoria dell’, ma senza considerarla decisiva.“Ha dimostrato di essere la più forte, ma ilè ancora”, ha dichiarato. La squadra di Inzaghi continua a dominare, mano ancora diverse sfide da affrontare. L’Atalanta, invece, ha mostrato ancora una volta il suo limite: inciampare nei momenti chiave della stagione., un’occasione persa?Anche ilè stato al centro dell’analisi. La squadra di Calzona ha creato occasioni, ma ha trovato davanti a sé un Radu insuperabile. “In parte è un’occasione persa, ma la squadra è viva”, ha sottolineato, evidenziando la capacità dei partenopei di rimanere in corsa nonostante le difficoltà.