Garbagnate cerca Nicola Bruzzano. Marcia a sostegno della famiglia

"Ciao, come stai? Tutti noi speriamo bene, il tuo banco vuoto occupa uno spazio immenso in classe, avvertiamo tutti un senso di mancanza. Sai che non siamo mai stata una classe unita, ma tu ci rendi più propensi a collaborare l’uno con l’altro, a sostenerci e darci conforto in questo momento. Ci mancano i momenti scherzosi con te, non ci aspettiamo che già da domani torni tra i banchi di scuola, ma vogliamo solo essere sicuri che tu stia bene. Ci manchi tanto, torna presto. Te ne vai proprio ora che siamo riusciti a ottenere la nostra prima gita". È una parte del messaggio letto ieri allasilenziosa organizzata dall’istituto Russell Fontana per manifestarealladiYuri, il 17enne di Bollate, scomparso martedì da. Partita dai Giardini dei Giusti per l’Umanità di via Giorgio Perlasca, ha raggiunto il parco di via Archimede, non distante dalla casa dove abita.