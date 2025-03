Iodonna.it - Gambe più snelle, toniche e con pelle ultra compatta: ecco con quali trattamenti la showgirl e influencer potenzia la palestra

Leggi su Iodonna.it

Prorompente, vivace, sincera, Elettra Lamborghini piace alla sua community (anche) per la sua trasparenza e schiettezza: come ben sa chi la segue sui social, la, ballerina eha attraversato un percorso di remise en forme corpo che le ha regalato una silhouette snella e tonica, pur conservando le curve. Su Instagram, ha spiegato ai suoi follower che si è affidata a molto esercizio fisico e, due volte a settimana, ad una combinazione vincente di radiofrequenza e massaggio drenante. Alessia Marcuzzi, il “segreto” del suo fisico al top è il Gyrotonic: «Il mio corpo è rinato!» X Ipreferiti di Elettra Lamborghini per snellire le«La combinazione tra radiofrequenza e massaggi drenanti è ideale per massimizzare il rimodellamento corporeo e promuovere la tonicità cutanea», spiega la dottoressa Carmela Pisano, medico estetico rigenerativo e owner di Clinica Acaia a Roma e Milano.