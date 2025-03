Ilfattoquotidiano.it - Galline morte e agonizzanti, la video-indagine a Venezia sulla crudeltà nelle gabbie. E l’allevamento viene sanzionato per lavoro nero

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Essere Animali diffonde oggi nuove immagini raccolte tra dicembre 2023 e febbraio 2024 da un investigatore sotto copertura all’interno di un’azienda in provincia diche allevaper la produzione di uova. Le immagini mostrano in particolare tutte le problematiche delin gabbia, che ad oggi riguarda ancora il 35% delleallevate in Italia. All’interno dellelesoffrono di alcune problematiche sistemiche e considerate non in linea con il rispetto del benessere animale (EFSA, 2023). Nelgli animali morti vengono abbandonati all’interno delle, dove levive finiscono per camminare e becchettare cadaveri in avanzato stato di decomposizione, con casi di vero e proprio cannibalismo e conseguenti gravi rischi igienico-sanitari.