Anteprima24.it - Galleria Monte Pergola, c’è una nuova ditta per i lavori

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNel pieno rispetto di quanto comunicato da Anas durante i Tavoli Istituzionali dei mesi scorsi, l’Azienda sta procedendo a riavviare l’intervento di manutenzione per la’ del Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”.Nel dettaglio, è fissata per il prossimo 27 marzo la consegna deial nuovo appaltatore, il Consorzio Stabile S.C.A.R.L. Infratech, aggiudicatario di Accordo Quadro già contrattualizzato con Anas per l’esecuzione didi risanamento strutturale ed impiantistico delle gallerie.Lo strumento dell’Accordo Quadro ha consentito di ottenere un considerevole risparmio nei tempi di riavvio dell’intervento, pervenendo in soli sei mesi dalla risoluzione contrattuale col precedente appaltatore allaconsegna dei.Le attività – che in questa fase riguardano il rafforzamento strutturale e l’adeguamento impiantistico della canna della, in direzione Salerno – prenderanno il via con l’approvvigionamento dei materiali da parte della impresa, oltre che con la redazione di un programma esecutivo di dettaglio, da sottoporre all’approvazione della Direzionedi Anas.