Galleria 360, quattro artiste per celebrare la creatività delle donne

Firenze, 17 marzo 2024 – Scriveva Oriana Fallaci che l'essere donna è un'avventura coraggiosa e una sfida che non annoia mai. Lo è stata nel corso dei secoli, quando il femminile si è affermato come simbolo di bellezza e ispirazione, maternità e sensualità, forza e ribellione. Lo è nel mondo dell'arte contemporanea, dove le- un tempo confinate a oggetto della rappresentazione - sono diventate soggetto attivo e protagonista. La pittura impressionista di Berthe Morisot e Mary Cassatt e il dolore fisico di Frida Kahlo, la performance art di Marina Abramovic e gli autoritratti di Cindy Sherman: la presenzaè aumentata esponenzialmente in ogni ambito espressivo, rivendicando un ruolo troppo spesso negato. Non è un caso quindi se in occasione della Giornata internazionale per i dirittila360 - l'atelier fondato da Angela Fagu a due passi dalla Stazione di Santa Maria Novella - abbia deciso di approfondire il legame tra lafemminile e la dimensione artistica attraverso il talento diprovenienti da Romania, Scozia, Irlanda e Stati Uniti.