Gachiakuta | rivelate le prime aggiunte al cast vocale dell’anime con un nuovo trailer

è una delle principali serie anime che debutteranno quest’anno, e l’anime si sta preparando per la prima con lealdi Kei Urana è una serie manga che ha suscitato l’interesse dei fan fin da quando è arrivata sulle pagine della rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha nel 2022, e ora sta per trovare un pubblico completamentecon il suo imminente adattamento anime. A dare una mano è il team che darà vita all’opera, che condividerà molte delle menti dietro l’uscitadi My Hero Academia.aveva annunciato in precedenza che avrebbe fatto il suo debutto nel corso dell’anno, ma ora ha confermato che il lancio avverrà a luglio, nell’ambito della programmazione degli anime dell’estate 2025. Per celebrare l’uscita delanime, unmostra il miglior aspetto dell’adattamento.