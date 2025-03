Anteprima24.it - Furto di un’auto e di attrezzi da lavoro, ladri in fuga abbandonano tutto

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte, in Ariano Irpino sono stati consumati undie all’interno di un garage di varida, chiavi e motosega. I Carabinieri della stazione di Grottaminarda, intervenuti sul posto, agganciavano l’auto oggetto diin Flumeri, dove i, ormai braccati l’abbandonavano, perpetrando ildi una nuova auto.Anche in questo caso, l’auto veniva intercettata da personale militare della Compagnia di Ariano Irpino, dove gli occupanti, sentitosi ormai incalzati, riuscivano ad abbandonare il veicolo e darsi allaa piedi. La refurtiva veniva riconsegnata ai legittimi proprietari. Indagini in corso da parte dei Carabinieri.L'articolodie didainproviene da Anteprima24.