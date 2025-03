Frontale tra mini bus e un furgone | tre morti e sette feriti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un grave incidente stradale ha sconvolto il territorio di Carlentini, in provincia di Siracusa, nel primo pomeriggio di oggi. Intorno alle 14, lungo la statale 194 Ragusana, si è verificato un violento scontrotra une un pulmino a nove posti, nel quale si trovavano, secondo le prime ricostruzioni, alcuni braccianti agricoli. Il bilancio della tragedia è pesante: tre persone hanno perso la vita esono rimaste ferite, cinque delle quali in condizioni critiche.>>”È gravissimo, scappa da Tommaso”. Jessica, la scoperta grazie alle confidenze di MaVi e dà l’allarme al Grande FratelloLe vittime, di cui non sono ancora state rese note le generalità, risultano essere originarie di Adrano, in provincia di Catania. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente per prestare assistenza aie per estrarre i corpi dalle lamiere dei mezzi coinvolti.