Ilgiorno.it - Frode milionaria. Condannati in 5. Revisore assolto

Cinquedal Tribunale di Monza per associazione a delinquere finalizzata allafiscale, ma assolti invece undei conti di Cologno Monzese e un commercialista brianzolo. I giudici monzesi hanno inflitto 8 anni e 2 mesi di reclusione a Vincenzo Seidita, 61 anni, residente a Brugherio, ritenuto il dominus del sistema; 7 anni al braccio destro Marco Poma, 50enne residente nel Cremonese; 5 anni e 8 mesi alla compagna di Seidita, rappresentante legale del consorzio che gestiva le varie società; 2 anni alla 56enne che gestiva il personale e 1 anno e 4 mesi alla segretaria amministrativa 47enne. Assolti invece ildei conti C.G., 60enne di Cologno Monzese e il commercialista di Seregno S.M., 57 anni. Cinque anni fa la Guardia di Finanza di Sesto San Giovanni aveva disposto gli arresti per Seidita e Poma e i domiciliari per S.