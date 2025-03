Panorama.it - Franco Battiato avrebbe 80 anni: un genio senza eredi

Leggi su Panorama.it

Una cosa occorre chiarirla subito: l'arte dinon si può ridurre ai suoi brani più noti e popolari: la discografia che ha lasciato ai posteri parla chiaro e spazia dalle sperimentazioni progressive rock ed elettroniche dei primiSettanta alla Messa Arcaica (che considerava una delle vette della sua carriera), lungo un percorso di album e canzoni che non sono inquadrabili in nessun genere musicale, ma che sono la realizzazione dell'incontro magico tra musica e spiritualità. Se oggi fosse ancora qui tra noi,ottant'. Era nato a Ionia, in Sicilia, il 23 marzo 1945. La verità è che nessuno lo ha mai capito davvero. Per una serie di ragioni che si possono riassumere in una: applicati a lui gli schemi convenzionali con cui si giudica un artista non sono mai stati un parametro adeguato.