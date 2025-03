It.insideover.com - Francia: il colosso delle armi Thales fa affari d’oro grazie ai droni per Israele

Leggi su It.insideover.com

Negli anni, ilfrancese dell’industria bellicaha costruito un’immagine di azienda responsabile, attenta alle questioni etiche e ai diritti umani. Si fregia di aderire al Patto mondialeNazioni Unite, impegnandosi ufficialmente a non essere complice di violazioni dei diritti umani. Eppure, un’inchiesta pubblicata da Disclose smonta questa narrazione e porta alla luce una realtà ben diversa: tra il 2018 e il 2023,ha venduto componenti elettronici e sistemi di comunicazione permilitari israeliani per un valore di 2 milioni di euro.Non si tratta di semplici accessori, ma di elementi fondamentali per il funzionamento di mezzi impiegati nei bombardamenti su Gaza, come iHeron TP e Hermes 900. Due modelli al centro di ripetuti attacchi che, negli ultimi anni, hanno causato migliaia di vittime civili, tra cui donne e bambini.