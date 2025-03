Movieplayer.it - Francesca Inaudi e le visioni di Eyes Everywhere: "La sconfort zone? Essere autentici"

Al cinema con il docu-film di Simona Calo, su Prime Video con la serie di Maccio: mezz'ora al telefono con un'attrice mai scontata. E sul suo lavoro ci dice: "Aiutiamo le persone ad elaborare le emozioni".risponde al primo squillo. Mezz'ora al telefono, parlando con lei di cinema, certo, ma anche e soprattutto di attualità. Alla fine, ci salutiamo ringraziandoci a vicenda: l'attrice apprezza le nostre domande, e noi abbiamo apprezzato le sue risposte. Una volta tanto, come si dice, risposte fuori dai denti. Non è scontato, soprattutto oggi. "Vogliono in qualche modo sterilizzarci umanamente", ci dice, a proposito di quanto sia ormai radicata la tendenza del pensiero unico. Del resto l'occasione è ricca di spunti:è protagonista di, un interessante film ibrido (tra documentario e finzione, in sala dal .