Francesca Fagnani torna e raddoppia: arriva Belve Crime

è pronta a ‘graffiare’ con, ma non solo. Se martedì 22 aprile, in prima serata su Rai 2, tornerà con le sue interviste, al termine del nuovo ciclo di puntate arriverà.C’èe quando va in ondaè lo spin-off di, dedicato a fatti di cronaca recenti oppure ancora irrisolti.Lo schema sarà lo stesso dell’originale, quindi un’intervista faccia a faccia, ma cambieranno i protagonisti: asarà intervistato chi era sulla scena del delitto, quindi il colpevole o anche persone direttamente coinvolte. Sarà un viaggio nella psicologia di chi ha fatto scelte volte al male.Si partirà per il momento con un solo appuntamento, in onda in prima serata su Rai 2 dopo le cinque puntate classiche di. Il programma salterà la puntata del 13 maggio per lasciare spazio alla prima semifinale dell’Eurovision.