Tvpertutti.it - Francesca Fagnani torna con Belve e raddoppia con Crime: anticipazioni e date

Leggi su Tvpertutti.it

è pronta are in prima serata su Rai2 con il suo iconico programma, uno dei format più incisivi e discussi sui social. Ma le novità non finiscono qui: al termine del nuovo ciclo di interviste, arriverà, uno spin-off del programma dedicata ai casi di cronaca più controversi e inquietanti.Quando inizia? Martedì 22 aprile 2025con cinque nuove puntate graffianti; non mancherà l'approccio diretto e senza filtri della giornalista che affronterà faccia a faccia i suoi ospiti con domande pungenti e provocatorie.quando va in onda su Rai2? Le primeLa vera sorpresa di questa stagione èconsu Rai2, un nuovo spin-off che promette di mantenere lo stesso stile tagliente del format originale, ma con un focus completamente diverso: i grandi casi di cronaca.