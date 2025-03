Anteprima24.it - Frana lungo la Strada Statale 87 Sannitica: il sindaco di Pontelandolfo chiede incontro al Prefetto

Tempo di lettura: 2 minuti“Ho chiesto unurgente a Sua Eccellenza ildi Benevento dott.ssa Raffaela Moscarella per affrontare la vergognosa vicenda della87” e risolvere definitivamente l’annosa problematica del tratto disituato nel territorio di Torrecuso, in località Torrepalazzo al chilometro 82+300, ove il transito veicolare da circa 10 anni è consentito esclusivamente a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. I cittadini dell’Alto Tammaro con pazienza e grande senso civico, oramai da anni, subiscono e sopportano enormi disagi per raggiungere quotidianamente la città Capoluogo sede di Ospedali, Scuole, Enti e Uffici Pubblici.Per non parlare dei ritardi che riscontrano i mezzi di soccorso per raggiungere l’ Alto Tammaro, o quelli che registrano l’ambulanza del 118 e l’ automedica che devono raggiungere i nosocomi cittadini.