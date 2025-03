Zonawrestling.net - FOTO: Un nuovo divertente nickname per Tommaso Ciampa?

E’ vero,ha appena perso i titoli di coppia WWE, ma si è già guadagnato unsoprannome. Durante un evento live WWE in Germania, i #DIY (& Johnny Gargano) hanno affrontato i Motor City Machine Guns. A un certo punto del match,ha canalizzato il suo Scott Steiner interiore, indossando la mitica rete a maglie sulla testa e abbassandosi per fare delle flessioni a metà del ring. Il momento è stato ben recepito dal pubblico, e la WWE non ha perso tempo, chiamandolo “BigPump” su Instagram. View this post on Instagram A post shared by Sportskeeda Wrestling (@skwrestling)Insieme a Gargano, The Sicilian Psycopath ha detenuto i titoli di coppia WWE fino all’ultimo Friday Night SmackDown, quando gli Street Profits (Montez Ford & Angelo Dawkins) li hanno detronizzati per la cintura.