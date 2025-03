Ilrestodelcarlino.it - Fossi e campagne saturi. Cia e Confagricoltura:: "Le semine sono in ritardo"

Se la comparsa del sole ieri ha scongiurato il rischio di altre piogge, allontanando il pericolo delle piene dei corsi d’acqua, non ha però portato ovunque il sereno. La campagna in questi giorni ha pagato un prezzo pensante. Il sistema di Protezione Civile impegnato nei controlli delle arginature dei fiumi e nel monitoraggio dei corsi d’acqua è dovuto intervenire in poche occasioni. Nella giornata di sabato il Gruppo volontari della Protezione Civile di Finale Emilia, in particolare, è stato impegnato in via Santa Maria a Massa Finalese, per pompare l’acqua deied evitare l’allagamento di una residenza posta nelle vicinanze. Le attività siconcluse intorno alla mezzanotte, dopo avere ripristinato anche il corretto funzionamento deie canali presenti. Venerdì invece i volontari finalesistati operativi a Medolla, in supporto al gruppo locale, per prosciugare via Modenese, dove la carreggiata stradale era stata invisa dalla esondazione di un fosso.