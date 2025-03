Corrieretoscano.it - Forza Italia Livorno, al via ‘Dillo al consigliere’: filo diretto con i cittadini

lancia aal. Alessandro Guarducci, consigliere comunale, candidato sindaco centrodestra alle amministrative 2024, protagonista di una campagna di ascolto. Un vero e propriodi Guarducci con i. Una mail, a.guarducci@comune..it, un numero di telefono wapp 3920135902. E un sala in municipio in cui incontrare i.Guarducci ha presentato l’iniziativa a Palazzo comunale lunedì 17 marzo con la deputata Chiara Tenerini, segretaria provinciale del partito guidato dal leader nazionale Antonio Tajani, Elisa Amato, segretaria comunale FI, e Antonio Cofrancesco, vicesegretario.Un’iniziativa, spiega Tenerini, partita a Siena e ora al via a: “è unadi territorio. Io stessa sono a disposizione del territorio”.