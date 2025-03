Oasport.it - Football americano, nella week5 successi pesanti per Frogs Legnano, Panthers Parma e Giaguari Torino

Sono andati in archivio anche gli incontri della quinta settimana della IFL – ItalianLeague 2025. In vetta al Girone A rimangono saldamente iche stendono 35-14 i Rhinos Milano, mentre al loro inseguimento rimangono iche schiantano 45-6 i Warriors Bologna. Nel Girone B successo pesante deiche rimangono in scia ai Guelfi Firenze dopo aver superato a domicilio i Pirates Albisola per 38-29, mentre i Marines Lazio piegano 14-6 le Aquile Ferrara in un match dominato dalle difese.I RISULTATI DELLA WEEK 5WARRIORS Bologna45-6RHINOS Milano35-14PIRATES Albisola29-38MARINES LazioAQUILE Ferrara14-6LA CLASSIFICA DEL GIRONE AGIRONE AWLGPctDiffPFPAStrk14041,00057113564W23140,75080135551W3DOLPHINS Ancona2130,6676089292W4RHINOS Milano1340,250-2176973L5WARRIORS Bologna1340,250-119251441L6LIONS Bergamo0330,000-5731883LLA CLASSIFICA DEL GIRONE BGIRONE BWLGPctDiffPFPAStrk1GUELFI Firenze4041,000131180494W24041,00080137574W3SKORPIONS Varese1230,333-5728852L4PIRATES Albisola*1230,333-51531041L5MARINES Lazio1340,250-62581201W6AQUILE Ferrara0440,000-4155964L